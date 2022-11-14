«Учитывать ситуацию на земле»: в МИД РФ заявили о неприемлемости условия о выводе войск с Украины для начала переговоров

Условие о выводе российских войск с Украины как требование перед началом переговоров неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу, однако подобные переговоры должны учитывать ситуацию на земле. Между тем украинские войска продолжают обстрелы Донбасса. За сутки в ДНР зафиксировано более 30 фактов ведения огня с украинской стороны. В ЛНР заявили об обстрелах населённых пунктов из реактивных систем залпового огня.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия Украины по переговорам, в частности, в вопросе о необходимости вывода российских войск.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, приемлемо ли выдвигаемое рядом западных стран условие о выводе российских военных из зоны конфликта.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию «на земле», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков вновь подтвердил уже обозначенную позицию Москвы, согласно которой Россия открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий.

Вместе с тем Рябков напомнил, что украинские власти «по команде своих западных кураторов» прервали переговорный процесс. Дальнейшее развитие событий, отметил замминистра, зависит не от России.

Ситуация в Донбассе

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ за сутки. Выпущено 127 единиц различных боеприпасов.

В свою очередь, Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов ЛНР. Выпущено пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Град», а также два снаряда из артиллерийских орудий калибра 155 мм.

Как заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские войска удалось отодвинуть на расстояние, не позволяющее наносить удары по Луганску боеприпасами определённых типов.

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«Но не следует забывать, что у вооружённых формирований Украины есть ещё возможность нанести удары как по тыловым районам ЛНР, так и по самому Луганску», — сказал Марочко, упомянув в этой связи баллистические ракеты «Точка-У» и РСЗО «Смерч».

Вместе с тем он отметил, что силы ПВО пресекают все подобные попытки обстрелов.

Кроме того, по словам Марочко, украинские войска ежедневно пытаются прорвать линию соприкосновения в ЛНР, однако все подобные попытки успешно отражаются.

«Сразу хочу отметить, что ситуация на линии боевого соприкосновения довольно-таки серьёзная. Действительно, противник ежедневно с разных направлений пытается прорвать нашу оборону, но ребята стоят крепко, не отдают ни пяди своей земли», — сказал он.

Как уточнил Марочко, существует информация о том, что ВСУ перебрасывают к линии фронта в ЛНР войска с херсонского направления.

Говоря о составе украинских войск, он отметил рост численности иностранных наемников на линии боевого соприкосновения.

«Это и страны бывшего Советского Союза, это и страны блока НАТО, в том числе и «солдаты удачи», которые воевали на стороне террористических организаций в Сирии», — уточнил он.

Ущерб украинской инфраструктуре

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 14 ноября сообщила, что один из ключевых объектов энергетики Украины на прошедшей неделе получил серьёзные повреждения.

Как заявили в компании, это обстоятельство повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остаётся сложной. Речь идёт, в частности, о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, где действуют плановые и аварийные отключения.

Пресс-служба компании приводит высказывание председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По его словам, «таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема». Он отметил, что говорить о полном устранении этих повреждений пока не приходится.

Напомним, в течение октября российские войска проводили серию массированных ударов высокоточным оружием по различным объектам на территории Украины. Первый раз о подобном ударе в Минобороны РФ заявили в ходе брифинга 10 октября.

В начале ноября в ведомстве заявили, что благодаря российским ударам по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Кроме того, как следовало из сообщения оборонного ведомства, на фоне российских ударов Киев столкнулся со значительными затруднениями в вопросах перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий.