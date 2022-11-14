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Military Watch Magazine назвал три категории воюющих на стороне Киева наёмников

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Американский журнал Military Watch Magazine назвал три категории воюющих на стороне Киева наёмников.
Military Watch Magazine назвал три категории воюющих на стороне Киева наёмников
  • РИА Новости

В статье говорится, что в первую категорию входят сотрудники разведслужб и военные иностранных армий. Отмечается, что они получают зарплату от правительств стран Запада и направляются на Украину по приказу. 

Второй категорией автор называет наёмников из стран Восточной Европы, особенно из Польши. Представители этой категории активно участвуют в боях и несут большие потери, говорится в материале.

В третью категорию входят добровольцы из стран Запада, прибывающие на Украину по идеологическим причинам, заключает автор.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении.

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