Американский журнал Military Watch Magazine назвал три категории воюющих на стороне Киева наёмников.

В статье говорится, что в первую категорию входят сотрудники разведслужб и военные иностранных армий. Отмечается, что они получают зарплату от правительств стран Запада и направляются на Украину по приказу.

Второй категорией автор называет наёмников из стран Восточной Европы, особенно из Польши. Представители этой категории активно участвуют в боях и несут большие потери, говорится в материале.

В третью категорию входят добровольцы из стран Запада, прибывающие на Украину по идеологическим причинам, заключает автор.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении.