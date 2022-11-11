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Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении.
Рогов заявил об увеличении числа иностранных наёмников на Запорожском направлении
  • AP
  • © LIBKOS

По его словам, на 31 октября в группировку наёмников входили более 7 тыс. человек.

«В большей степени это заградотряды, если мы говорим о поляках. Непосредственно на передовой штурмовые отряды — это граждане Украины, их кидают в штурмовых группах на убой», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что силы противника имеют несколько слоёв: сначала идут боевики ВСУ и территориальной обороны, потом «поляки и нацбатальоны», затем идут силы специальных операций ВСУ.

Ранее Рогов заявил, что Киев собрал более 5 тыс. польских наёмников на Запорожском направлении.

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