Киев сосредоточил большое количество наёмников из Польши на Запорожском направлении Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наёмников. По нашим оценкам, только польских наёмников насчитывается свыше пяти тысяч», — цитирует его агентство.

Рогов отметил, что среди наёмников большое количество выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе «Джебхет ан-Нусра»* и «ДАИШ»**.

Ранее Рогов сообщил, что арабские наёмники из террористических формирований сражаются в Запорожской области на стороне ВСУ.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.