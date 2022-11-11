Узнать больше

Рогов: Киев собрал более пяти тысяч польских наёмников на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Киев сосредоточил большое количество наёмников из Польши на Запорожском направлении Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наёмников. По нашим оценкам, только польских наёмников насчитывается свыше пяти тысяч», — цитирует его агентство.

Рогов отметил, что среди наёмников большое количество выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе «Джебхет ан-Нусра»* и «ДАИШ»**.

Ранее Рогов сообщил, что арабские наёмники из террористических формирований сражаются в Запорожской области на стороне ВСУ.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить