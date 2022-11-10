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Рогов: в Запорожской области сражаются арабские наёмники из террористических организаций

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Арабские наёмники из террористических формирований сражаются в Запорожской области на стороне ВСУ.
Рогов: в Запорожской области сражаются арабские наёмники из террористических организаций
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская. По арабской речи это «Джебхет ан-Нусра»* и «ДАИШ»**», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».

Рогов отметил, что, по данным разведки, всего в Запорожской области находятся боевики из 34 государств.

Ранее Рогов сообщил, что на Запорожском направлении на стороне ВСУ воюют польские наёмники и боевики националистического формирования «Кракен».

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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