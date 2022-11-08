Отражена атака мотопехотного батальона: в МО РФ заявили о потере ВСУ более 160 военнослужащих на Купянском направлении

В результате отражения атаки мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, потери украинской стороны на Купянском направлении за сутки составили до 160 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ, комментируя ход спецоперации на Украине. По данным ведомства, в ходе отражения атак на Краснолиманском направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками. Об этом заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга 8 ноября.

Ударами авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населённых пунктов Харьковской области и ЛНР. Как отметили в Минобороны, общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ. Ударами авиации и артиллерийским огнём уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении противник предпринял две безуспешные попытки контратаковать, пытаясь замедлить наступление российских войск. Силы ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожены около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.

Помимо этого, на Николаево-Криворожском направлении российские военные за сутки пресекли девять попыток диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыловые районы обороны. В результате этой работы уничтожены более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ на территории ДНР и Харьковской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 192 районах.

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Также уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской и Херсонской областях на территории ЛНР. В Днепропетровской области поражено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В Николаевской области уничтожены радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Кроме того, в Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в ДНР и Херсонской области.

Также сообщается, что авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины в Херсонской области. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки в воздухе уничтожено семь украинских беспилотников.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожены 332 самолёта, 171 вертолёт, более 2,4 тыс. беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, свыше 6,4 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, более 3,5 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 7,1 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Росгвардия проводит разминирование в ДНР

В Росгвардии рассказали, что за неделю специалисты инженерно-сапёрных подразделений ведомства обследовали более 16 км территории вдоль линий электропередачи в направлении населённых пунктов Дебальцево — Мироновский на территории ДНР.

В процессе этой работы группы разминирования обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся 152-мм снаряды от гаубицы и 122-мм снаряды, элементы неразорвавшихся неуправляемых авиационных ракет С-8 КОМ, кассеты РСЗО «Ураган», выстрелы РСЗО «Град», боевую часть противотанкового ракетного комплекса «Фагот» 9Н131М, а также противопехотные и противотанковые мины — в общей сложности около 50 боеприпасов.

Отмечается, что работа сапёров Росгвардии обеспечит безопасность проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии в близлежащие населённые пункты.