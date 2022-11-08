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ВС России уничтожили более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России уничтожили более 100 военных Вооружённых сил Украины при попытке наступления на Краснолиманском направлении.
ВС России уничтожили более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что благодаря упреждающему огневому поражению была сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР).

В результате ударов авиации и артиллерийских подразделений ВС России были уничтожены более 100 украинских военных.

Также поражены три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля, сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ.

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