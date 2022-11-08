ВС России уничтожили более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России уничтожили более 100 военных Вооружённых сил Украины при попытке наступления на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что благодаря упреждающему огневому поражению была сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР).

В результате ударов авиации и артиллерийских подразделений ВС России были уничтожены более 100 украинских военных.

Также поражены три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля, сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ.