ВС России уничтожили более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что благодаря упреждающему огневому поражению была сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР).
В результате ударов авиации и артиллерийских подразделений ВС России были уничтожены более 100 украинских военных.
Также поражены три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля, сообщили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ.