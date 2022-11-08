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Минобороны: ВСУ потеряли более 160 человек за сутки на Купянском направлении

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Украинская армия потеряла более 160 военных за одни сутки на Купянском направлении, в нанесении ударов по ВСУ были задействованы артиллерия и армейская авиация, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны: ВСУ потеряли более 160 человек за сутки на Купянском направлении
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сообщило ведомство в новой сводке.

Так, армией России поражены две ротные тактические группы ВСУ, которые выдвигались для перехода в атаку в районах Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР.

«Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в заявлении.

Также ВСУ потеряли два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

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