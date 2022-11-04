«Высокоточным оружием»: российские ВКС поразили в Харькове цеха завода по производству реактивных снарядов

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Павлограде и Харькове поражены цеха по изготовлению ракетных двигателей и производству реактивных снарядов к системам залпового огня, сообщили в Минобороны РФ. Также в районе Николаева ракетным ударом был поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников. Наряду с этим российские средства ПВО сбили четыре беспилотника и перехватили 12 реактивных снарядов, в том числе девять ракет HIMARS.

Российские военные поразили в Павлограде и Харькове цеха, в которых велось производство ракетных двигателей и реактивных снарядов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», — сказал Конашенков.

Наряду с этим ракетным ударом поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников вблизи Николаева. В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены четыре склада боеприпасов украинских войск в Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Также поражены пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре беспилотника, а также перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган» вблизи Чернобаевки Херсонской области.

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что активными действиями российских ВС сорваны попытки ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами на Купянском направлении. Они пытались прорваться в направлении населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.

«Огнём российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак», — сказал Конашенков.

При этом на Красно-Лиманском направлении отражены все попытки двух усиленных мотопехотных батальонов прорваться в сторону населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной республики. Потери противника превысили 90 человек, ещё около 60 ранены. Также были уничтожены четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

«На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения», — заключил представитель оборонного ведомства.

Награждение, отличившихся в ходе СВО

Помимо этого, Минобороны РФ сообщило, что заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Владимир Луговой вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в ходе специальной военной операции в поддержку Донбасса.

«Среди наград, которые были вручены — орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова. Заместитель командующего войсками ЗВО генерал-майор Владимир Луговой поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества», — говорится в сообщении.

При этом награждённый медалью «За отвагу» командир мотострелковой роты Андрей рассказал, за что был удостоен высокой награды.

«Было уничтожено пять БМП противника и около 50 нацистов, и один нацист был взят в плен. В течение четырёх часов они предприняли две попытки прорыва, обе были отбиты, тем самым был удержан вверенный район», — сказал военнослужащий.