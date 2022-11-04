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ВС России поразили штаб подразделения иностранных наёмников в районе города Николаева

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Российская армия ракетным ударом поразила штаб одного из подразделений иностранных наёмников в районе Николаева, сообщает Министерство обороны России.
ВС России поразили штаб подразделения иностранных наёмников в районе города Николаева
  • РИА Новости

«В районе города Николаева ракетным ударом поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников», — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили более 130 военных ВСУ и боевиков на Купянском направлении. Разбиты две роты иностранных наёмников, которые пытались наступать в направлении села Новосёловское в ЛНР.

2 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли 150 военных и наёмников при попытках атаковать на Купянском направлении.

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