ВС России поразили штаб подразделения иностранных наёмников в районе города Николаева
- РИА Новости
«В районе города Николаева ракетным ударом поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников», — говорится в сводке военного ведомства.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили более 130 военных ВСУ и боевиков на Купянском направлении. Разбиты две роты иностранных наёмников, которые пытались наступать в направлении села Новосёловское в ЛНР.
2 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли 150 военных и наёмников при попытках атаковать на Купянском направлении.