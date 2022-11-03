ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наёмников

ВС России разбили в Луганской Народной Республике две роты иностранных наёмников, которые пытались наступать в направлении села Новосёловское.

«На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наёмников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих», — заявили в российском Минобороны.

2 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли 150 военных и наёмников при попытках атаковать на Купянском направлении.