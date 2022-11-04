Российские войска отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Отмечается, что два усиленных мотопехотных батальона ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлениях Площанки и Червонопоповки в ЛНР.
«Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей», — заявили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что армия России ракетным ударом уничтожила две установки HIMARS в районе Староверовки в Харьковской области.