Российские войска отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили все атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, ликвидированы более 90 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что два усиленных мотопехотных батальона ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлениях Площанки и Червонопоповки в ЛНР.

«Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что армия России ракетным ударом уничтожила две установки HIMARS в районе Староверовки в Харьковской области.