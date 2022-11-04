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Российские войска отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские военные отразили все атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, ликвидированы более 90 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Отмечается, что два усиленных мотопехотных батальона ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлениях Площанки и Червонопоповки в ЛНР.

«Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что армия России ракетным ударом уничтожила две установки HIMARS в районе Староверовки в Харьковской области.

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