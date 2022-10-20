Под огнём из Авдеевки: Никита Шпак из Донбасса рассказал, как вместе с другом спасался от атаки ВСУ

С самого утра город содрогался от массированного артобстрела со стороны позиций ВСУ, вспоминает Никита Шпак. Сам он прятался в подвале у знакомого — 50-летнего Константина Побоченко. Когда около полудня обстрел стих, мужчины вышли во двор дома.
Однако стоило им только показаться на улице, как послышалось несколько хлопков со стороны подконтрольной ВСУ Авдеевки, а спустя несколько секунд примерно в трёх метрах от мужчин прогремело два взрыва.
«Мы с Костей сразу упали на землю и поползли в сторону дома. Только оказавшись в подвале, я почувствовал боль в спине и затылке, вся моя футболка была липкой от крови. Я посмотрел на Костю и увидел, что его лицо всё в крови и вся одежда кровью пропитана», — вспоминает Никита Шпак.
Константин сам перевязал себе голову полотенцем, и вместе с Никитой они отправились за помощью в центр города. По дороге мужчины встретили служащих Народной милиции, которые отвезли их в больницу.
С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и множественные слепые осколочные ранения» Никиту госпитализировали в нейрохирургическое отделение.