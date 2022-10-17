«Огнём артиллерии и ударами авиации»: в МО РФ заявили об уничтожении 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

Около 160 украинских военнослужащих уничтожены огнём российской артиллерии и авиации на Купянском направлении специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали об отражённых попытках украинских войск атаковать на Лисичанском и Николаево-Криворожском направлениях. Кроме того, ВС РФ продолжили поражать объекты военного управления и системы энергетики Украины высокоточным оружием.

В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили около 160 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга 17 октября заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

По словам Конашенкова, силы ВСУ были разбиты в районе нескольких населённых пунктов Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

В Минобороны РФ также заявили, что на Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сообщается, что активные подразделения российских войск отбросили ВСУ на исходные рубежи. В процессе уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Российские войска также пресекли попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в Херсонской области. Речь идёт о Николаево-Криворожском направлении. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления в Харьковской области и ДНР, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127 районах.

Наряду с этим уничтожено шесть складов в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, а также на территории ДНР. В районе Николаева уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также батарее американских гаубиц М777 в Харьковской области.

Средствами ПВО уничтожены девять беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР. В воздухе сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха». Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Помимо этого, в течение суток ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Как отметили в ведомстве, все назначенные объекты были поражены.

Работа Росгвардии в зоне спецоперации

Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооружённых формирований Киева, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на слова росгвардейца, который привёл соответствующие цифры и рассказал, что за минувшие семь дней обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами.

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В результате изъяты переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», 15 единиц противотанковых гранатомётов и более 190 выстрелов к ним, а также свыше 6,5 тыс. боеприпасов различного калибра.

Кроме того, в Росгвардии рассказали, что при выполнении боевой задачи на территории одной из воинских частей ВСУ захвачен танк Т-72.

Для него подобрали экипаж из военнослужащих Росгвардии, которые проходили военную службу по призыву в танковых войсках.

«Мы провели небольшой ремонт, заменили катки и устранили другие мелкие недочёты, а вооружение оставалось в хорошем состоянии», — цитирует командира танка пресс-служба ведомства.

Позднее машина приступила к выполнению боевых задач на одном из направлений проведения специальной военной операции.