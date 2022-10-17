Народная милиция ЛНР: 11 военных вернулись домой из украинского плена

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что 11 военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена.

«В Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобождённых из украинского плена», — сказано в Telegram-канале ведомства.

На данный момент военнослужащие доставлены в одно из медицинских учреждений Луганской Народной Республики для оценки их физического и морально-психологического состояния и реабилитации после истязаний, которым они подверглись в плену.

Ранее украинский разведчик Виктор Бережной рассказал, как группа украинских разведчиков в составе шести человек попала в плен на Сватовском направлении.