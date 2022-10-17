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Народная милиция ЛНР: 11 военных вернулись домой из украинского плена

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Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что 11 военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена.
Народная милиция ЛНР: 11 военных вернулись домой из украинского плена
  • РИА Новости

«В Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобождённых из украинского плена», — сказано в Telegram-канале ведомства.

На данный момент военнослужащие доставлены в одно из медицинских учреждений Луганской Народной Республики для оценки их физического и морально-психологического состояния и реабилитации после истязаний, которым они подверглись в плену.

Ранее украинский разведчик Виктор Бережной рассказал, как группа украинских разведчиков в составе шести человек попала в плен на Сватовском направлении.

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