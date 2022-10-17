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Украинский разведчик Бережной рассказал, как разведгруппа попала в плен под Харьковом

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На Сватовском направлении группа украинских разведчиков в составе шести человек попала в плен — о подробностях рассказал один из её участников, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

Разведгруппу взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.

«Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошёл за помощью и попал в плен», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, он был ранен в ногу и не имел возможности оказать сопротивление.

Ранее боевики украинского нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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