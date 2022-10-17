Украинский разведчик Бережной рассказал, как разведгруппа попала в плен под Харьковом
Разведгруппу взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.
«Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошёл за помощью и попал в плен», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, он был ранен в ногу и не имел возможности оказать сопротивление.
Ранее боевики украинского нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.