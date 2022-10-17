Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала 90 пособников украинского режима
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал офицер одного из подразделений Росгвардии.
«За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлены 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций», — заявил собеседник.
Представитель ведомства также добавил, что за этот же период было обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами, в которых, в частности, были переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и 15 единиц противотанковых гранатомётов.
Ранее в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства задержали в Херсонской области пособника ВСУ, который передавал сведения о Вооружённых силах России.