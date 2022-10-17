Узнать больше

Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала 90 пособников украинского режима

Короткая ссылка
Сотрудники Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинского режима.
Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала 90 пособников украинского режима
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал офицер одного из подразделений Росгвардии.

«За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлены 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций», — заявил собеседник.

Представитель ведомства также добавил, что за этот же период было обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами, в которых, в частности, были переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и 15 единиц противотанковых гранатомётов.

Ранее в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства задержали в Херсонской области пособника ВСУ, который передавал сведения о Вооружённых силах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить