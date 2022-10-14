«Хранились значительные запасы»: в Минобороны РФ заявили об ударе по арсеналу с западным оружием во Львовской области

Российские войска нанесли удар по расположенному во Львовской области складу, на котором хранились значительные запасы оружия, поставленного Украине странами Запада. Как заявили в Минобороны РФ, также поражено несколько объектов системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Российские военные продолжают отражать атаки ВСУ.

В Минобороны России сообщили о нанесении удара по арсеналу во Львовской области, где хранилось оружие, поставленное Украине странами Запада. Соответствующую информацию в ходе брифинга 14 октября озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населённом пункте Броды Львовской области поражён арсенал, на который были доставлены и где хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — сказал он.

Кроме того, ВКС РФ поразили несколько объектов системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Тем временем российские войска продолжают отражать атаки ВСУ. В частности, на Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки нападения.

«На дальних подступах огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», — сказал Конашенков.

По его словам, на Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Российские войска при поддержке артиллерии нанесли противнику огневое поражение, а остатки украинских подразделений были отброшены на исходные позиции. По данным Минобороны, ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, уничтожено пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Также российские войска в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики. В результате этих действий ликвидированы более 90 украинских военнослужащих, уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Кроме того, противник предпринял ряд неудачных атак населённых пунктов на Николаево-Криворожском направлении. Потери ВСУ составили более 130 человек, три танка, 11 бронемашин и семь автомобилей.

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ВКС России ракетными ударами в районе города Николаева поразили пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников «Иностранный легион». Противник потерял более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактическая авиация сбила украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 беспилотников и 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Задержание пособника ВСУ

В Херсонской области Росгвардия задержала пособника ВСУ, который передавал данные о местонахождении российских войск, сообщили в пресс-службе ведомства. Как заявил в ходе допроса задержанный, он отправил около десяти координат для украинской разведки через специально созданный чат. Речь идёт о местах размещения личного состава ВС РФ с техникой.

Задержанный признался, что с марта этого года начал работать на ВСУ, но накануне референдумов в Донбассе изменил свою точку зрения на происходящее на Украине и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации.