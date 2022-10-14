ВС России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, на Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений украинских войск российские военные овладели господствующими высотами.
При этом было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых машин и три пикапа.
Также Вооружённые силы России поразили арсенал в Бродах (Львовская область) с запасами вооружения украинских войск, поступившего от Запада.