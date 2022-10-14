ВС России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР

Вооружённые силы России овладели господствующими высотами в районе Времевки в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений украинских войск российские военные овладели господствующими высотами.

При этом было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых машин и три пикапа.

Также Вооружённые силы России поразили арсенал в Бродах (Львовская область) с запасами вооружения украинских войск, поступившего от Запада.