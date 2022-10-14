Узнать больше

ВС России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР

Короткая ссылка
Вооружённые силы России овладели господствующими высотами в районе Времевки в Донецкой Народной Республике.
ВС России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений украинских войск российские военные овладели господствующими высотами.

При этом было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых машин и три пикапа.

Также Вооружённые силы России поразили арсенал в Бродах (Львовская область) с запасами вооружения украинских войск, поступившего от Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить