«Освобождённым оказывается необходимая помощь»: в Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 20 военных

В четверг, 13 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена были возвращены 20 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, им оказывается необходимая помощь. Тем временем продолжается проведение спецоперации на Украине. По данным МО, за минувшие сутки российские вооружённые силы успешно отбили атаки ВСУ на ряде направлений, противник понёс серьёзные потери в личном составе и технике.

Обмен военнопленными

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в четверг, 13 октября, из украинского плена были возвращены 20 российских военных.

«Сегодня в результате переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Всем освобождённым оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что военных в кратчайшие сроки доставят в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

Ход спецоперации

Тем временем Вооружённые силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. В частности, за минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении. По данным Минобороны, противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка в Харьковской области.

«Потери противника составили более 50 военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники», — заявил в ходе брифинга официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух батальонных тактических групп предприняли новую попытку форсировать реку Жеребец для захвата населённых пунктов Стельмаховка и Розовка в Луганской Народной Республике.

Как отметили в Минобороны, на подступах к реке противник был рассеян огнём артиллерии и армейской авиации, после чего отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и ликвидированы около 60 украинских военнослужащих.

Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия в районе населённых пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино в Херсонской области.

«Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожены более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей», — заявил Конашенков.

Кроме того, ударами авиации, артиллерии и ракетных войск за сутки поражены четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Также российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области, а средства ПВО уничтожили Су-27 в Полтавской области. Наряду с этим сбито 12 беспилотников и десять американских противорадиолокационных ракет HARM, перехвачено 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и украинских РСЗО «Ольха».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожен 321 самолёт, 161 вертолёт, более 2,2 тыс. беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, свыше 5,7 тыс. танков и других бронемашин, 868 боевых машин РСЗО, более 3,4 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 6,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Работа Росгвардии в Херсонской области

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, за сутки сотрудники спецподразделений ведомства обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами в Херсонской области. Информация об их местонахождении была получена от местных жителей.

«Из незаконного оборота изъяты модернизированный автомат Калашникова со складным прикладом, пистолет Макарова, самозарядный пистолет «Форт-17», 280 патронов различного калибра, приспособление для повышения характеристик стрелкового оружия, граната РГД-5, 12 выстрелов для противотанкового гранатомёта ПГ-7С, а также две радиостанции западного производства», — уточнили в Росгвардии.