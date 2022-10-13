Минобороны: ВС России уничтожили более 2,2 тысячи украинских беспилотников в ходе спецоперации

Военные России уничтожили свыше 2,2 тыс. украинских беспилотников во время специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 321 самолёт, 161 вертолёт, 2211 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов», — говорится в сводке Министерства обороны.

Кроме того, уничтожены 5720 танков, 868 боевых машин РСЗО, 3467 орудий полевой артиллерии и свыше 6,5 тыс. единиц военной автомобильной техники.

11 октября в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства помогли артиллеристам в ЛНР ликвидировать 36 операторов украинских беспилотников.