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Минобороны показало видео применения барражирующего боеприпаса против украинских военных

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Министерство обороны России опубликовало видео применения барражирующего боеприпаса против украинских военных.
Минобороны показало видео применения барражирующего боеприпаса против украинских военных
  • РИА Новости

В ролике показано изображение с головки самонаведения дрона, который приближается к стоящему внедорожнику, около машины в этот момент стоят солдаты ВСУ.

После этого показывается момент поражения цели, но уже с другого беспилотника, который снимает машину сверху.

Украинские военные, увидев подлетающий дрон, начали разбегаться.

Как утверждает РИА Новости, на видео показано применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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