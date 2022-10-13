Минобороны показало видео применения барражирующего боеприпаса против украинских военных

Министерство обороны России опубликовало видео применения барражирующего боеприпаса против украинских военных.

В ролике показано изображение с головки самонаведения дрона, который приближается к стоящему внедорожнику, около машины в этот момент стоят солдаты ВСУ.

После этого показывается момент поражения цели, но уже с другого беспилотника, который снимает машину сверху.

Украинские военные, увидев подлетающий дрон, начали разбегаться.

Как утверждает РИА Новости, на видео показано применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет».