Российские войска пресекли три попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении

В Минобороны России заявили, что ВСУ трижды в течение суток пытались атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, но были рассеяны российской артиллерией.

«На дальних подступах огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате безуспешных попыток атаковать ВСУ потеряли до 30 военных, а также две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВКС России ракетными ударами уничтожили более 170 военных ВСУ и наёмников в районе Николаева.