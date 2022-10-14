Российские войска пресекли три попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении
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«На дальних подступах огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в результате безуспешных попыток атаковать ВСУ потеряли до 30 военных, а также две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВКС России ракетными ударами уничтожили более 170 военных ВСУ и наёмников в районе Николаева.