В Минобороны России заявили, что ВКС России ракетными ударами уничтожили более 170 военных ВСУ и наёмников в районе Николаева.

По данным ведомства, ВКС России нанесли ракетные удары в районе Николаева, в результате чего были поражены пункты временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников.

«Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом.

12 октября в Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли более 100 военных, четыре танка три бронетранспортёра на Купянском направлении.