ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом
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Как отметили в российском оборонном ведомстве, Россия высокоточным оружием в Харьковской м Киевской областях нанесла удар и в итоге поразила «объекты системы военного управления и энергетики» Украины.
5 сентября в Минобороны России сообщили, что российские вооружённые силы за сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.