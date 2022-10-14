ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом

В Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, Россия высокоточным оружием в Харьковской м Киевской областях нанесла удар и в итоге поразила «объекты системы военного управления и энергетики» Украины.

5 сентября в Минобороны России сообщили, что российские вооружённые силы за сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.