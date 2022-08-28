Ударами высокоточного оружия: в Минобороны РФ заявили об уничтожении около 250 националистов в Славянске

Около 250 националистов уничтожены в результате нескольких ударов высокоточным оружием ВС РФ в районе Славянска. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, до 150 боевиков ликвидированы в результате удара по пунктам временной дислокации, ещё около 100 националистов убиты в ходе удара по центру подготовки резерва ВСУ. Наряду с этим ВКС России поразили производственные цеха завода «Мотор Сич», в которых проводился ремонт вертолётов Воздушных сил Украины.

ВС РФ в результате нескольких ударов по объектам в Славянске уничтожили около 250 украинских националистов. Об этом 28 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидированы до 150 националистов и десять единиц автомобильной и бронетанковой техники», — сказал он.

Кроме того, в результате ещё одного высокоточного удара в районе Славянска уничтожены более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

Как заявили в Минобороны, в ходе наступления на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны Украины в Артёмовске превысили 60% личного состава.

«Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», — добавил Конашенков.

Наряду с этим артиллерия, авиация и ракетные войска продолжают наносить удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых производится и ремонтируется вооружение.

Минобороны РФ — об уничтожении украинских военных в Славянске

В частности, ВКС России поразили производственные цеха, в которых проводился ремонт вертолётов Воздушных сил Украины. Речь идёт о территории завода «Мотор Сич» в городе Запорожье.

В Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, из которого велось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе.

Наряду с этим поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах.

Ударами ВС РФ также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на территории ДНР, а также в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников и перехватили 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS. В воздухе также сбита баллистическая ракета «Точка-У».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены: 274 самолёта, 148 вертолётов, 1826 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3349 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ситуация на Запорожской АЭС

В Минобороны РФ отметили, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По данным ведомства, за прошедшие сутки территорию станции обстреляли из артиллерии дважды.

«Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранятся свежее ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы. В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что в результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, ещё пять приземлились напротив шестой блочной насосной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора.

По данным российской стороны, обстрел ЗАЭС вёлся из района населённого пункта Марьевка Днепропетровской области. Как отметили в Минобороны, обстреливавшие АЭС подразделения украинских войск были подавлены ответным огнём.

Гуманитарная акция Росгвардии в ЛНР

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии вместе с с представителями волонтёрской организации «Своих не бросаем. Курск» провели в Лисичанске гуманитарную акцию.

Перед проведением акции военнослужащие групп разминирования войск Росгвардиии осуществили инженерную разведку районов предстоящего мероприятия и прилегающей территории.

«Росгвардейцы доставили местным жителям 500 продуктовых и детских наборов, а также одежду, воду, предметы личной гигиены и первой необходимости.



В состав продовольственного набора входят мясные и рыбные консервы, растительное масло, макароны, паштет, сахар, чай, минеральная вода», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что детям волонтёры раздали наборы конфет, игрушки и книги. Многодетные семьи получили детскую одежду, средства личной гигиены, подгузники и питание.