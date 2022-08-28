Российские подразделения уничтожили около 250 украинских солдат в Славянске
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«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Славянск», — говорится в заявлении ведомства.
В результате было ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц техники.
Также в районе Славянска уничтожено более сотни человек, которые проходили обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
Кроме того, российские ВКС высокоточным ударом поразили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич», где ремонтировались украинские вертолёты, заявили в Минобороны России.