«Огневыми ударами»: МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР до 100 националистов

В результате огневых ударов по позициям 72-й механизированной бригады, 101-й и 112-й бригад территориальной обороны ВСУ в ДНР уничтожены до 100 националистов, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные ликвидировали радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США, РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 и пусковую установку ЗРК «Бук-М1».

Российские ВС нанесли удары по позициям трёх бригад Вооружённых сил Украины на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцева, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожены до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также при ударе высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области был поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны, в результате чего были ликвидированы до 30 националистов и 14 единиц военной техники. В то же время в ходе сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в Николаевской области ВС РФ уничтожили свыше 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

Кроме того, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В рамках контрбатарейной борьбы российские войска подавили по два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц Д-30, а также три взвода орудий «Гиацинт-Б».

Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили пять украинских беспилотников и 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS.

Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 украинских националистов в ДНР

Сводка ДНР

За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики 34 раза подверглась обстрелам со стороны ВСУ, которые выпустили 232 единицы различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Жертвами обстрелов стали два мирных жителя, 19 гражданских лиц получили ранения.

«Повреждено 31 домостроение в Киевском районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Как уточнил корреспондент RT, примерно в 03:45 мск ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. Также ночью в результате обстрела Киевского района города со стороны украинских вооружённых формирований пострадала 83-летняя женщина.

Украинские схроны боеприпасов в ЛНР

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике 12 схронов с большим количеством вооружений и боеприпасов, принадлежащих ВСУ и националистическим формированиям, сообщила пресс-служба ведомства.

«Только за сутки военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе выполнения задач по проведению разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской Народной Республике обнаружили на скрытых позициях ВСУ и националистических формирований 12 схронов с большим количеством вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении.

В тайниках украинских националистов было найдено две авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, ПЗРК «Игла», четыре ракеты ПТУР «Конкурс», гранатомёты, в том числе иностранного производства RPG-75М и 177 выстрелов к ним, две 82-мм мины иностранного производства, несколько десятков реактивных снарядов к РСЗО «Град» и к орудию МТ-12 «Рапира». Кроме того, обнаружено 390 артиллерийских снарядов и боеприпасов к крупнокалиберному стрелковому оружию, около 50 мин, более 100 ручных гранат, свыше 25 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра и 1,4 кг взрывчатых веществ.