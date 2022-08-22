«Огневыми ударами»: МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР до 100 националистов
- © Кадр: видео Министерства обороны РФ
Российские ВС нанесли удары по позициям трёх бригад Вооружённых сил Украины на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцева, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожены до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также при ударе высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области был поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны, в результате чего были ликвидированы до 30 националистов и 14 единиц военной техники. В то же время в ходе сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в Николаевской области ВС РФ уничтожили свыше 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
Кроме того, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
В рамках контрбатарейной борьбы российские войска подавили по два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц Д-30, а также три взвода орудий «Гиацинт-Б».
Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили пять украинских беспилотников и 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS.
- Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 украинских националистов в ДНР
Сводка ДНР
За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики 34 раза подверглась обстрелам со стороны ВСУ, которые выпустили 232 единицы различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Жертвами обстрелов стали два мирных жителя, 19 гражданских лиц получили ранения.
«Повреждено 31 домостроение в Киевском районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.
Как уточнил корреспондент RT, примерно в 03:45 мск ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. Также ночью в результате обстрела Киевского района города со стороны украинских вооружённых формирований пострадала 83-летняя женщина.
Украинские схроны боеприпасов в ЛНР
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике 12 схронов с большим количеством вооружений и боеприпасов, принадлежащих ВСУ и националистическим формированиям, сообщила пресс-служба ведомства.
«Только за сутки военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе выполнения задач по проведению разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской Народной Республике обнаружили на скрытых позициях ВСУ и националистических формирований 12 схронов с большим количеством вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении.
В тайниках украинских националистов было найдено две авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, ПЗРК «Игла», четыре ракеты ПТУР «Конкурс», гранатомёты, в том числе иностранного производства RPG-75М и 177 выстрелов к ним, две 82-мм мины иностранного производства, несколько десятков реактивных снарядов к РСЗО «Град» и к орудию МТ-12 «Рапира». Кроме того, обнаружено 390 артиллерийских снарядов и боеприпасов к крупнокалиберному стрелковому оружию, около 50 мин, более 100 ручных гранат, свыше 25 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра и 1,4 кг взрывчатых веществ.
- В Минобороны России показали работу расчётов гаубиц «Мста-Б» по позициям ВСУ
- Два мирных жителя погибли и один пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ
- В ЛНР сообщили, что ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске
- В Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины