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В Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил провокаций со стороны Киева в День независимости Украины, 24 августа.
В Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины
  • РИА Новости

«Ожидать от людей пакостей можно. Но у нас работает система безопасности. И мы сегодня в преддверии этого непонятного праздника не будем делать поспешных заявлений, но безопасность будет всегда на высоком уровне», — сказал он ТАСС, комментируя возможность провокаций.

Ранее разведка Луганской Народной Республики получила сведения, согласно которым диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины активизировались на территории республики.

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