В Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил провокаций со стороны Киева в День независимости Украины, 24 августа.

«Ожидать от людей пакостей можно. Но у нас работает система безопасности. И мы сегодня в преддверии этого непонятного праздника не будем делать поспешных заявлений, но безопасность будет всегда на высоком уровне», — сказал он ТАСС, комментируя возможность провокаций.

Ранее разведка Луганской Народной Республики получила сведения, согласно которым диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины активизировались на территории республики.