Народная милиция ЛНР сообщила об активизации диверсионно-разведывательных групп ВСУ
- РИА Новости
«Буквально вчера к нам поступила разведывательная информация о том, что сейчас очень сильно активизировались действия диверсионно-разведывательных групп», — цитирует его ТАСС.
По его словам, на территорию республики прибыли диверсионные группы численностью 10—12 человек.
В июле в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.
Также российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.