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Народная милиция ЛНР сообщила об активизации диверсионно-разведывательных групп ВСУ

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Разведка Луганской Народной Республики получила сведения, согласно которым диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины активизировались на территории республики. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Народная милиция ЛНР сообщила об активизации диверсионно-разведывательных групп ВСУ
  • РИА Новости

«Буквально вчера к нам поступила разведывательная информация о том, что сейчас очень сильно активизировались действия диверсионно-разведывательных групп», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на территорию республики прибыли диверсионные группы численностью 10—12 человек.

В июле в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.

Также российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.

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