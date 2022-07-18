РИА Новости: российские военные нашли в Херсоне огневую точку ВСУ для обстрела гумконвоев

Российские подразделения обнаружили огневую точку и схрон с оружием украинских диверсантов, откуда они вели обстрелы гумконвоев.

«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооружённых сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — заявил источник РИА Новости в силовых структурах.

Кроме того, военные получили от местного населения информацию о трёх неизвестных, которые осматривали строящуюся АЗС на одной из улиц города.

«Один из очевидцев видел, как в руках у этих людей находились громоздкие вещи. В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что оба ПЗРК «Игла» были без пусковых устройств. В схроне также были обнаружены гранатомёт РПГ-18, более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм, автоматы АКМ и АКСУ, три гранаты Ф-1 и семь РГД, 400 г тротиловой шашки и т. д.

В ЛНР ранее заявили о гибели волонтёров общественной организации «Пища жизни. Донбасс» при ударе ВСУ по Алчевску.

В июне волонтёры «Единой России» и жители Нижней Камышевахи в Луганской Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских военных во время гуманитарной миссии.