В ЛНР волонтёры и жители Нижней Камышевахи подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Волонтёры «Единой России» и жители Нижней Камышевахи в Луганской Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских военных во время гуманитарной миссии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Отмечается, что ответственный за гуманитарную миссию «Единой России» в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтёрами прибыл с гуманитарной помощью жителям населённого пункта, которые прятались в храме Георгия Победоносца.

«Во время гуманитарной миссии волонтёры и местные жители подверглись миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки в ДНР погибли два человека.

Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ.

При атаке повреждения получили 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД.