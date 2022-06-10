В ЛНР волонтёры и жители Нижней Камышевахи подверглись обстрелу со стороны ВСУ
Отмечается, что ответственный за гуманитарную миссию «Единой России» в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтёрами прибыл с гуманитарной помощью жителям населённого пункта, которые прятались в храме Георгия Победоносца.
«Во время гуманитарной миссии волонтёры и местные жители подверглись миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки в ДНР погибли два человека.
Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ.
При атаке повреждения получили 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД.