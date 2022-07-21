РИА Новости: в Херсоне выявили крупную группу диверсантов
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств.
Он рассказал, что российские силовики продолжают выявлять и задерживать членов одной из крупнейших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и региона в целом.
Отмечается, что было задержано ещё одно лицо, которое планировало подрыв железнодорожных путей.
В сообщении говорится, что задержанный состоит в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы.
В ходе адресных мероприятий изъяли более 48 кг тротила в шашках и гладкоствольное оружие.
Ранее российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.