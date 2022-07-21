РИА Новости: в Херсоне выявили крупную группу диверсантов

В Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств.

Он рассказал, что российские силовики продолжают выявлять и задерживать членов одной из крупнейших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и региона в целом.

Отмечается, что было задержано ещё одно лицо, которое планировало подрыв железнодорожных путей.

В сообщении говорится, что задержанный состоит в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы.

В ходе адресных мероприятий изъяли более 48 кг тротила в шашках и гладкоствольное оружие.

Ранее российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.