РИА Новости: в Херсоне выявили крупную группу диверсантов

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В Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.
РИА Новости: в Херсоне выявили крупную группу диверсантов
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств.

Он рассказал, что российские силовики продолжают выявлять и задерживать членов одной из крупнейших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и региона в целом.

Отмечается, что было задержано ещё одно лицо, которое планировало подрыв железнодорожных путей.

В сообщении говорится, что задержанный состоит в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы.

В ходе адресных мероприятий изъяли более 48 кг тротила в шашках и гладкоствольное оружие.

Ранее российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.

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