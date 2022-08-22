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В ЛНР сообщили, что ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске

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Полковник Народной милиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что Вооружённые силы Украины ракетным ударом разрушили бывшее здание Службы безопасности Украины в освобождённом от украинских войск Лисичанске (ЛНР).
В ЛНР сообщили, что ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске
  • РИА Новости

По его словам, здание было разрушено 16 августа, возле него разбросаны украинские паспорта и документы украинских спецслужб.

«Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что украинские войска продолжают разрушать Лисичанск, Первомайск и Стаханов.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску.

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