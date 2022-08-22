В ЛНР сообщили, что ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске
- РИА Новости
По его словам, здание было разрушено 16 августа, возле него разбросаны украинские паспорта и документы украинских спецслужб.
«Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города», — приводит его слова РИА Новости.
Также он заявил, что украинские войска продолжают разрушать Лисичанск, Первомайск и Стаханов.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску.