В ЛНР сообщили, что ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске

Полковник Народной милиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что Вооружённые силы Украины ракетным ударом разрушили бывшее здание Службы безопасности Украины в освобождённом от украинских войск Лисичанске (ЛНР).

По его словам, здание было разрушено 16 августа, возле него разбросаны украинские паспорта и документы украинских спецслужб.

«Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что украинские войска продолжают разрушать Лисичанск, Первомайск и Стаханов.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску.