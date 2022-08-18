В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Лисичанск из «Урагана»
- РИА Новости
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Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:42 по населённому пункту Лисичанск с применением РСЗО «Ураган» (12 снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган».