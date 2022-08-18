В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Лисичанск из «Урагана»

Украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:42 по населённому пункту Лисичанск с применением РСЗО «Ураган» (12 снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган».