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В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Лисичанск из «Урагана»

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Украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску в Луганской Народной Республике.
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Лисичанск из «Урагана»
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:42 по населённому пункту Лисичанск с применением РСЗО «Ураган» (12 снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган».

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