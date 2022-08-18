«Уничтожены более 90 боевиков»: в Минобороны РФ сообщили об ударе по базе иностранных наёмников в Харькове

В ходе проведения спецоперации на Украине высокоточным оружием был поражён пункт временного базирования иностранных наёмников в Харькове. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате удара ликвидированы более 90 боевиков. Он уточнил, что украинские формирования несут значительные потери и на других направлениях. В частности, действовавший в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность и был выведен в тыл для переформирования после потери более 60% личного состава.

Свыше 90 иностранных наёмников были ликвидированы в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по позициям украинских войск в Харькове. Такие данные в ходе брифинга 18 августа озвучил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник несёт значительные потери и в других районах проведения спецоперации. Так, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность в результате применения оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Авдеевки.

«Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», — отметили в Минобороны РФ.

Ещё 80 националистов были уничтожены и более 50 ранены в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Белая Криница и Великое Артаково.

В Николаевской области ударом армейской авиации по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ ликвидированы около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники, сообщил Конашенков.

Также в результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Мазановка на подконтрольной украинским подразделениям территории ДНР уничтожены более 250 националистов.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Тем временем ракетные войска, авиация и артиллерия продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. За прошедшие сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Наряду с этим в ДНР и Николаевской области уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня в Харьковской области.

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В общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, российские военные поразили 800 боевых машин РСЗО, 3312 орудий полевой артиллерии и миномётов, 4938 единиц специальной военной автомобильной техники.

Обстановка в ДНР и ЛНР

В пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что за минувшие сутки (по состоянию на 10:30) противник выпустил по территории республики 379 снарядов из РСЗО «Ураган», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм миномётов. Были обстреляны 13 населённых пунктов ДНР, погиб один мирный житель, девять получили ранения.

Тем временем в результате совместных действий военнослужащих ДНР и РФ уничтожены один бронетранспортёр, два миномёта, три автомобиля повышенной проходимости и более 20 человек личного состава.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР заявили, что за последние сутки в ходе активных наступательных действий подразделений республики были уничтожены до 50 человек личного состава противника, семь бронетранспортёров и пять единиц специальной автомобильной техники. Кроме того, подразделения республик Донбасса продолжают проводить разминирование своей территории.

«В течение 17 августа ими очищено более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Синецкий и Павлоград», — говорится в сообщении НМ ЛНР.