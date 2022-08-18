ВКС России нанесли удар по пункту наёмников в Харькове, уничтожены более 90 боевиков

Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временного базирования иностранных наёмников в Харькове.

«Уничтожены более 90 боевиков», — уточнили в Минобороны России.

Также ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожены свыше 80 националистов и более 50 ранены.

15 августа в Харьковской области ВКС России ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 наёмников из Польши и Германии, ещё около 50 иностранных боевиков получили ранения.