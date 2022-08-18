Три мирных жителя, включая ребёнка, погибли при обстреле центра Светлодарска
- РИА Новости
«Боевики ВФУ обстреляли центр города Светлодарска во время раздачи воды жителям города в районе школы и городской больницы. Три мирных жителя погибли, среди них один ребёнок, и 12 человек получили ранения», — говорится в тексте официального заявления в представительстве ЛНР в СЦКК.
Соединённые Штаты, а также пять европейских государств запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине 24 августа.
Ранее состоялось заседание СБ ООН по ситуации с обстрелами Запорожской АЭС.