военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Три мирных жителя, включая ребёнка, погибли при обстреле центра Светлодарска

Короткая ссылка
В результате обстрела центра Светлодарска в Луганской Народной Республике при раздаче воды погибли три мирных жителя, включая ребёнка.
Три мирных жителя, включая ребёнка, погибли при обстреле центра Светлодарска
  • РИА Новости

«Боевики ВФУ обстреляли центр города Светлодарска во время раздачи воды жителям города в районе школы и городской больницы. Три мирных жителя погибли, среди них один ребёнок, и 12 человек получили ранения», — говорится в тексте официального заявления в представительстве ЛНР в СЦКК.

Соединённые Штаты, а также пять европейских государств запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине 24 августа.

Ранее состоялось заседание СБ ООН по ситуации с обстрелами Запорожской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить