Три мирных жителя, включая ребёнка, погибли при обстреле центра Светлодарска

В результате обстрела центра Светлодарска в Луганской Народной Республике при раздаче воды погибли три мирных жителя, включая ребёнка.

«Боевики ВФУ обстреляли центр города Светлодарска во время раздачи воды жителям города в районе школы и городской больницы. Три мирных жителя погибли, среди них один ребёнок, и 12 человек получили ранения», — говорится в тексте официального заявления в представительстве ЛНР в СЦКК.

Соединённые Штаты, а также пять европейских государств запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине 24 августа.

Ранее состоялось заседание СБ ООН по ситуации с обстрелами Запорожской АЭС.