Полянский: никто на заседании СБ ООН не поддержал версию Киева об обстрелах ЗАЭС
- AP
- © Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — написал Полянский в своём Telegram-канале.
Он также выразил надежду на то, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС всё-таки состоится в самое ближайшее время.
Ранее Гросси заявил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС.