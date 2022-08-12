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Полянский: никто на заседании СБ ООН не поддержал версию Киева об обстрелах ЗАЭС

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Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заседание Совета Безопасности международной организации по ситуации с обстрелами Запорожской АЭС.
Полянский: никто на заседании СБ ООН не поддержал версию Киева об обстрелах ЗАЭС
  • AP
  • © Zaporizhzhia Nuclear Power Plant

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Он также выразил надежду на то, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС всё-таки состоится в самое ближайшее время.

Ранее Гросси заявил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС.

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