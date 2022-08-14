В результате наступательных действий ВС РФ: в Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Уды под Харьковом

Населённый пункт Уды Харьковской области полностью освобождён в результате наступательных действий ВС РФ. Об этом заявили в Минобороны России. Также сосредоточенными огневыми ударами на территории ДНР уничтожены до 200 националистов и 15 единиц военной техники. В ведомстве добавили, что украинские военные из-за больших потерь продолжают самовольно оставлять позиции.

Вооружённые силы России полностью освободили населённый пункт Уды Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий Вооружённых сил Российской Федерации полностью освобождён населённый пункт Уды Харьковской области», — заявил он.

Также в Минобороны РФ отметили, что высокоточные удары ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска ДНР уничтожили до 40 националистов и девять единиц военной техники.

В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Срибного в ДНР уничтожены до 200 националистов и 15 единиц военной техники.

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Как отметили в оборонном ведомстве, украинские военные из-за больших потерь продолжают самовольно оставлять позиции.

«В районах населённых пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в 3-м батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава остались около 140 военнослужащих», — подчеркнул Конашенков.

Перехват «Точки-У» над Лисичанском

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным целям на территории Украины.

В Николаевской области ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и наведения целей, в районе Славянска — склад горючего, в ДНР и в Кировоградской области — два склада боеприпасов.

Кроме того, уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения — в Артёмовске ДНР и в Николаевской области.

В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены взвод РСЗО «Град», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30.

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Лисичанске и в Харьковской области.

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении

РИА Новости

© Виктор Антонюк

«Кроме того, перехвачены в воздухе баллистическая ракета «Точка-У» над Лисичанском Луганской Народной Республики и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска Луганской Народной Республики, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области», — добавили в российском Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Реакция после доклада Amnesty о преступлениях ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ не устраивает Запад.

В начале августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором были зафиксированы случаи, когда украинские военные своими действиями создавали угрозу для мирного населения. В документе сообщалось, что ВСУ нарушали правила ведения боя, размещая вооружения в школах и больницах.

Доклад вызвал негодование в Киеве и среди некоторых представителей западных политических кругов. В то же время в России указали, что преступления киевских властей против своего народа давно пора показать международному сообществу.

Позже появилась информация, что доклад Amnesty о преступлениях ВСУ проверят «независимые эксперты».

«Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру», — подчеркнула Захарова.

Украинские военные продолжают наносить удары по гражданским объектам в Донбассе. По сообщению корреспондента RT, днём 14 августа ВСУ обстреляли снарядами калибра 155 мм Куйбышевский район Донецка. Ранение получил мужчина, его доставили в больницу.