«Будем дальше восстанавливать»: ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне

Антоновский мост через Днепр в Херсоне вновь попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области. Отмечается, что средства ПВО сбили большую часть ракет — украинские войска применяли для атаки реактивную систему залпового огня HIMARS, поставленную США. Также ночью вооружённые формирования Украины попытались атаковать Мелитополь, но и там успешно сработали силы ПВО России. Между тем в ДНР указали, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, ещё 15 получили ранения.

Вооружённые силы Украины вновь нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Был один прилёт, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, обстрел вёлся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.

Стремоусов также заверил, что Антоновский мост обязательно восстановят и запустят движение.

Во второй половине июля автомобильное движение по транспортному объекту перекрыли из-за повреждений в результате обстрелов со стороны украинских военных. Планировалось, что на этой неделе ремонт завершится.

Сводка ДНР и ЛНР

Украинские вооружённые формирования за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности было применено 425 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ задействовали РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 120 мм.

«Под вражеским огнём оказались районы 11 населённых пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Гольмовский, Металлист, Зайцево, Новобахмутовка, Новосёловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка», — говорится в сообщении.

Жертвами украинских обстрелов стали три мирных жителя, ранения различной степени тяжести получили 15 человек.

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Согласно приведённым данным, в ходе обстрелов было повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что в ходе наступательных действий украинские военные потеряли до 53 человек личного состава, четыре бронетранспортёра и семь единиц специальной автомобильной техники.

Запорожская область

Запорожская область навсегда уходит из состава Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией, и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Говоря о референдуме по вхождению в состав РФ, он отметил, что его проведение намечено на сентябрь: «Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена».

Помимо этого, в своём Telegram-канале он выразил благодарность российским средствам ПВО, которые защитили жителей Мелитополя от очередных ракетных ударов со стороны украинских вооружённых формирований.

«Запрет деятельности «Азова» на территории РФ был очевидным»

Боевики украинского националистического полка «Азов»* использовали запрещённые средства и методы ведения войны, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Установлены факты применения членами «Азова» запрещённых средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности «Азова» как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещённые в России экстремистские организации», — сказал он.

По его словам, преступления, совершённые азовцами, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.

«Подача в Верховный суд России иска о признании «Азова» террористической организацией и запрете её деятельности на территории России была безусловной и очевидной», — пояснил Краснов.

Он указал, что в ходе судебного процесса были представлены видео- и аудиоматериалы и показания очевидцев, свидетельствующие о пытках и убийствах боевиками мирных жителей, об умышленных нападениях на гражданские объекты, о минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения.

2 августа Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.