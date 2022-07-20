В Херсонской области заявили, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен

Короткая ссылка
В Херсонской области заявили, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен в результате обстрелов со стороны украинских войск.
В Херсонской области заявили, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть», — сообщил Стремоусов.

Как заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в связи с обстрелами объявлено временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту.

Ранее украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить