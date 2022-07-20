В Херсонской области заявили, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть», — сообщил Стремоусов.

Как заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в связи с обстрелами объявлено временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту.

Ранее украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне.