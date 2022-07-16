На Северском направлении: в Минобороны РФ сообщили о фактическом уничтожении 115-й бригады ВСУ

Действовавшая под Северском 115-я механизированная бригада ВСУ была фактически уничтожена после ударов ВКС России, заявили в Минобороны РФ. По словам представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, только за последние двое суток это подразделение потеряло более 600 человек, в результате чего соединение пытаются в срочном порядке доукомплектовать. За минувшие сутки удары высокоточным оружием были также нанесены по пункту временной дислокации националистов и наёмников в Николаеве (до 200 погибших) и по цехам «Южмаша» в Днепропетровске, где производились ракеты «Точка-У» и снаряды для РСЗО. Кроме того, российская истребительная авиация в воздушном бою сбила три украинских самолёта и два вертолёта.

Подразделения Воздушно-космических сил России высокоточными ударами фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду Вооружённых сил Украины, которая действовала на Северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Только за последние двое суток потери личного состава в этом соединении превысили 600 человек, уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населённых пунктов, находящихся под контролем украинской армии», — заявил Конашенков.

ВКС также поразили высокоточным оружием пункт временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Николаеве. По данным ведомства, в результате уничтожено 13 единиц техники и до 200 украинских военных и наёмников.

На предприятии «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске были ликвидированы цеха по ремонту и производству комплектующих баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за минувшие сутки уничтожены четыре пункта управления, склад боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.

Российская истребительная авиация в воздушном бою уничтожила три украинских самолёта (два МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях и штурмовик Су-25 в районе Северска) и два вертолёта (Ми-24 и Ми-8, оба в небе над занятыми украинскими войсками районами ДНР).

Как сообщил представитель Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены два взвода РСЗО, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, артиллерийские позиции в 73 районах.

«На фоне успешных действий российских вооружённых сил и значительных потерь ВСУ украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях в Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артёмовска и потребовали их ротировать на запад Украины», — рассказал Конашенков.

За последние сутки российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников в различных районах республик Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Также в небе над селом Новозвановка ДНР была перехвачена ракета «Точка-У», а в районе города Изюм Харьковской области сбиты два снаряда РСЗО «Ураган».

По информации Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живую силу и военную технику украинских формирований в 189 районах.

Сообщается, что всего с начала спецоперации уничтожены 256 самолётов, 139 вертолётов, 1557 беспилотников, 355 зенитных ракетных систем, 4073 боевые бронированные машины, 746 комплексов РСЗО, 3149 орудий и миномётов, а также более 4250 единиц военной автомобильной техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Центр» и «Юг», которые выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Глава ведомства поручил наращивать активность на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможность нанесения массированных ударов по гражданской инфраструктуре и жителям республик Донбасса и других регионов.

Тем временем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжают фиксировать многочисленные факты обстрела украинскими военными населённых пунктов республик Донбасса. В частности, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об ударах по Донецку из РСЗО «Град» и гаубиц калибра 152 и 155 мм. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, а также из миномётов подвергаются Горловка, Доломитное, Гольмовский, Докучаевск, Пантелеймоновка, Александровка, Ясиноватая и другие населённые пункты. Кроме того, украинские подразделения применили американские РСЗО HIMARS для удара по городу Стаханов и селу Скарговка в ЛНР.

Также в субботу, 16 июля, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ начали применять тактику установки радиомаяков на свою брошенную технику перед отступлением.

«После подключения клемм к аккумулятору через короткое время по этому месту наносится вражеский артиллерийский удар... Просьба к нашим бойцам быть крайне бдительными и учитывать этот факт», — подчеркнул представитель ДНР.