В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими военными из «Градов»

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные открыли огонь по Донецку из РСЗО «Град».

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:35 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram. Ранее украинские военные выпустили 40 ракет из «Градов» по Новобахмутовке в ДНР. 9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.