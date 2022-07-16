В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими военными из «Градов»

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные открыли огонь по Донецку из РСЗО «Град».
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими военными из «Градов»
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:35 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее украинские военные выпустили 40 ракет из «Градов» по Новобахмутовке в ДНР.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

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