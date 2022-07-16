В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими военными из «Градов»
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:35 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Ранее украинские военные выпустили 40 ракет из «Градов» по Новобахмутовке в ДНР.
9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.