«Скрытно и мелкими группами»: в ЛНР заявили о поступившем ВСУ указании покидать Северск

В Народной милиции ЛНР заявили, что располагают сведениями о поступившем ВСУ указании покидать город Северск. Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Марочко, украинские войска намерены отходить скрытно и мелкими группами. Наряду с этим в ДНР сообщили, что силы республики ведут зачистку Северска, однако в городе сохраняются очаги сопротивления противника.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — написал он в пятницу, 15 июля, в своём Telegram-канале.

Незадолго до этого заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов отметил, что силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска.

«Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал он в Telegram.

Накануне Безсонов сообщил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР, противник может поражаться прицельным огнём.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня тем временем сообщило, что утром 15 июля противник продолжает обстреливать населённый пункт Доломитное. Зафиксировано как минимум шесть обстрелов из миномётов и артиллерии калибра 155 мм.

В свою очередь, в ЛНР сообщили о новом ночном обстреле со стороны ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:45 с направления н. п. Артёмовск (Бахмут) по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Дипломаты о поставках западного оружия Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Вашингтоном Киеву оружие продлевает конфликт на Украине.

Так Захарова прокомментировала уведомление диппредставительства США на Украине для американских граждан с требованием немедленно покинуть страну, а также избегать мест массового скопления людей, поскольку «они могут стать военными целями для русских».

«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», — написала дипломат.

Посол России в Великобритании Андрей Келин, в свою очередь, отметил, что продолжение поставок оружия британской стороной принесёт ещё больше страданий Украине.

«Великобритания пытается поставлять оружие Украине, но чем дольше она будет поставлять оружие Украине, тем больше будет страданий Украины», — подчеркнул он в интервью телеканалу Sky News.

Как отметил Келин, вооружение, поставляемое Киеву Британией, используется для обстрелов мирного населения Донбасса, а также ряда территорий на Украине.

Посольство РФ в США — о мнимой угрозе биологического оружия

Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором говорится о распространяющейся в американских СМИ информации о якобы подготовке ВС РФ к применению биологического оружия.

«Подчёркиваем, что именно США, а не наша страна запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады», — говорится в заявлении.

В дипмиссии напомнили о докладе Института стратегических исследований армии США, в котором описывался опыт работы Вашингтона с химическим оружием в ходе войны в Корее.

«Сравнительный анализ программ США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договорённостей», — отметили в посольстве.