Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли населённый пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:45 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Было выпущено шесть ракет.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.