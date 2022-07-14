В Народной милиции ЛНР сообщили, что союзные силы закрепились под Соледаром
- РИА Новости
«Силы России и Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 км от Соледара и оттуда продолжают развивать наступление на город», — сказал Филипоненко.
Также Народная милиция ЛНР сообщила, что населённые пункты Стряповка и Новая Каменка освобождены в ДНР, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике.
До этого помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что артиллерийские подразделения союзных сил при заходе в Соледар взяли склад боеприпасов.