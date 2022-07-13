В ЛНР заявили о взятии склада с боеприпасами при заходе союзных сил в Соледар
- РИА Новости
«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населённые пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом боеприпасов в количестве около 6 тыс. единиц калибра 122 мм.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что союзные силы республики и России зашли в городскую черту Северска.