Волонтёры РГМ доставили гумпомощь жителям освобождённых территорий ЛНР

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Команда Русской гуманитарной миссии (РГМ) доставила более 3 т гуманитарной помощи в Новодружеск и Приволье.
Волонтёры РГМ доставили гумпомощь жителям освобождённых территорий ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Местным жителям раздали 250 наборов с необходимыми вещами — продуктами питания и предметами личной гигиены.

«Это первая крупная помощь за всё это время, спасибо вам за это! Мы вас очень ждали. Спасибо за помощь, спасибо за освобождение», — сказала одна из жительниц Приволья.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об участии региона в восстановлении дорог, школ и других социальных объектов в ДНР.

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