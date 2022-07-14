Волонтёры РГМ доставили гумпомощь жителям освобождённых территорий ЛНР

Команда Русской гуманитарной миссии (РГМ) доставила более 3 т гуманитарной помощи в Новодружеск и Приволье.

Об этом сообщает ФАН.

Местным жителям раздали 250 наборов с необходимыми вещами — продуктами питания и предметами личной гигиены.

«Это первая крупная помощь за всё это время, спасибо вам за это! Мы вас очень ждали. Спасибо за помощь, спасибо за освобождение», — сказала одна из жительниц Приволья.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об участии региона в восстановлении дорог, школ и других социальных объектов в ДНР.