«Поражены пункты временной дислокации»: в Минобороны РФ заявили о потере ВСУ до тысячи человек в результате ударов

Вооружённые силы РФ высокоточными ударами поразили пункты временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, в результате чего уничтожены до 1 тыс. бойцов противника и более 100 единиц оружия и техники. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе удара ракетами «Калибр» по территории завода в Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня.

Российские военные в ходе серии высокоточных ударов по украинским позициям уничтожили более 1 тыс. военнослужащих ВСУ. Об этом на брифинге 14 июля заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до 1 тыс. личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники», — сказал он.

Кроме того, ВКС РФ также поразили в районе города Часов Яр пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в состав которого входили националисты и иностранные наёмники. Уничтожены 43 боевика, порядка 170 ранены.

В дополнение к этому российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены 30 националистов, 37 ранены.

Как заявили в Минобороны РФ, на фоне сложившейся ситуации среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия.

Минобороны РФ — о конфликтах внутри украинских националистических формирований

«13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о переходе в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — заявил Конашенков на брифинге.

Удары по военным объектам

Тем временем российские военнослужащие продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Как заявил в ходе брифинга Конашенков, днём 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) 45-й артиллерийской бригады ВСУ.

Наряду с этим за сутки высокоточным оружием ВКС РФ уничтожено четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой Народной Республики и Николаева, а также хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, живая сила и военная техника в 21 районе.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена батарея РСЗО в районе Славянска, взвод РСЗО на территории ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М777 производства США на огневых позициях в Харьковской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живую силу и военную технику ВСУ в 232 районах.

Кроме того, истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолёта: Су-24 и МиГ-29. Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников. В Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов РСЗО «Ураган».

Централизованная власть на освобождённых территориях

Кроме того, как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ 14 июля, во всех населённых пунктах Украины, подконтрольных российским силам, восстановлена централизованная муниципальная власть.

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населённых пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «постепенно оживают рынки, городские службы».

«Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро всё закончится и в города и населённые пункты вернётся привычная мирная жизнь», — добавили в министерстве.